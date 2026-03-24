Эксперт Горин: цены на недельный тур в Бразилию доходят до 750 тыс руб

Российским авиакомпаниям предложили рассмотреть возможность прямых перелетов в Бразилию, сообщили СМИ. Насколько это осуществимо и будет ли направление интересно путешественникам, разбиралась Москва 24.

Доступный отдых?

Росавиация предложила отечественным авиакомпаниям рассмотреть возможность выполнения прямых рейсов в Бразилию. Письмо получили перевозчики, у которых есть дальнемагистральные воздушные суда Boeing 777, Airbus A330 и Airbus A350, сообщил телеграм-канал SHOT.

Предполагается, что во время таких рейсов самолеты будут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки. В качестве потенциальных точек рассматриваются Египет, Эфиопия, Марокко и Тунис. При этом продолжительность перелета может составить около 20 часов, отметило СМИ.

Однако, по информации источника, на данный момент положительного ответа не последовало ни от кого из перевозчиков. Причина в неуверенности, что спрос будет устойчивым, а это порождает сомнения в окупаемости рейсов. Кроме того, стоимость таких поездок очень высока: турагенты в разговоре с журналистами отметили, что цена одного тура может начинаться от 750–800 тысяч рублей на человека.

Кроме того, на сегодняшний день в указанных странах, за исключением Египта, не обслуживают российские самолеты. В другие же государства летают местные авиаперевозчики.

Ранее глава Минтранса РФ Андрей Никитин сообщил, что Россия предложила Бразилии запустить прямые авиарейсы между странами, выразив готовность создать максимально комфортные условия для иностранных компаний. Стороны проявили обоюдный интерес к развитию сотрудничества в воздушном сообщении.

Также о возможных перелетах между странами говорил посол Бразилии в РФ Сержио Родригес дос Сантос. По его словам, турпоток российских путешественников на его родину вырос за последние годы.

Пляжи и фавелы

С учетом текущей географии полетов и наличия широкофюзеляжного флота у российских авиакомпаний, осуществление долгих рейсов может происходить только в облет определенных территорий. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Что касается Бразилии, нужно решать вопрос технической возможности и наличия заправки. Направление доступно, но на стыковочных транзитных рейсах. С точки зрения коммерческой целесообразности, нужна гарантия полной загрузки самолетов. Это уже вопрос компетенции авиакомпаний и их коммерческой политики", – объяснил Горин.

По его словам, на данный момент туроператоры предлагают путешествия не только в Бразилию, но и Аргентину, Чили и другие страны Латинской Америки с помощью транзитных перелетах, например, через Стамбул. У кого есть шенгенская виза, могут лететь через Европу, отметил эксперт.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ Однако это направление, скорее, индивидуального, познавательного туризма. Там красивая природа, разнообразная экскурсионная программа и проведение карнавалов, поэтому в Бразилии есть большой потенциал для развития туристических поездок. Основные проблемы сейчас – долгий перелет со стыковками, что занимает около 24 часов, и дорогие авиабилеты.

Эксперт добавил, что затраты на авиабилет в Бразилию в среднем составят 120–160 тысяч рублей (туда-обратно). Турпакеты тоже есть, но они недешевые – примерно 500–750 тысяч рублей на двоих на неделю, включая перелет. Конкретная цена зависит от экскурсионной программы.

"Если говорить о регионе в целом, из Карибского бассейна и Латинской Америки наиболее популярна была Доминикана, но туда тоже сейчас нет прямых рейсов. Также популярны Мексика и Куба. В основном же туркомпании выбирают направления с большим спросом: Шри-Ланка, Мальдивы, Сейшелы. Из дальнемагистральных сейчас очень популярны Таиланд, Вьетнам и Китай", – напомнил эксперт.

На немассовых направлениях пока целесообразнее организовывать путешествия через транзитные рейсы, указал Горин.

В свою очередь, руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь отметила в разговоре с Москвой 24, что хоть Бразилия и не является популярным направлением среди российских туристов, там много интересных мест для посещения.

Например, она назвала статую Христа-Искупителя, которая находится в Рио-де-Жанейро и является визитной карточкой страны. Можно подняться к монументу, где откроется вид на город и океан, добавила Ансталь.





Наталия Ансталь руководитель турфирмы и тревел-блогер Также интересен сам Рио-де-Жанейро, потому что известен яркими бразильскими карнавалами. Более того, раньше он был столицей, поэтому отличается особой колоритностью.

Эксперт порекомендовала еще одно место – гору Пан-ди-Асукар ("Сахарная голова"). На ней работает фуникулер, поэтому можно подняться на высоту и посмотреть на красивый закат и полюбоваться природой в целом.

"Также есть Игуасу – комплекс из 270 водопадов. Еще можно съездить в Сальвадор – город, в котором получится посмотреть следы архитектуры, которая была при колонистах, это центр афро-бразильской культуры", – посоветовала эксперт.

Что касается пляжей, популярны Копакабана и Ипанема, являющиеся самыми знаменитыми в Рио-де-Жанейро, указала Ансталь. Однако она предупредила, что в Бразилии нужно помнить про наличие фавел.

"К примеру, те, что находятся в Сальвадоре, считаются местом, куда лучше вообще не ходить из-за уровня преступности. Также есть северная зона в Рио – там огромное количество фавел, и большинство из них максимально опасны для прогулок в одиночку, потому что наркокартели серьезно следят за территорией. Стоит учитывать этот момент и брать знающего гида, который поможет обойти такие места", – посоветовала эксперт.

Она добавила, что в целом не стоит провоцировать неприятные ситуации. Все золото, дорогие украшения лучше снять, а смартфоны не доставать слишком часто. Одеться стоит максимально просто, плюс необходимо интересоваться разрешением на фотосъемку.

Кроме того, лучше не брать с собой много денег. Предпочтительнее использовать карту, но ее нельзя выпускать из рук, особенно во время оплаты. Также стоит пользоваться известными сервисами для вызова такси, распространенными во многих странах. Это принесет меньше проблем, чем случайно пойманная машина или езда на общественном транспорте, заключила Ансталь.

