24 декабря, 19:17

Транспорт
Политолог Дубравский назвал условия для начала авиасообщения между РФ и Бразилией

Южноамериканские пески: возобновится ли авиасообщение между РФ и Бразилией

Россия может возобновить прямое авиасообщение с Бразилией, рассказали в посольстве южноамериканской страны. Насколько реальна такая перспектива и будет ли направление пользоваться спросом, расскажет Москва 24.

Москва – Рио-де-Жанейро

Фото: depositphotos/master2

Россия и Бразилия могут восстановить прямые рейсы, рассказал посол южноамериканской республики в Москве Сержио Родригес дос Сантос. Ранее сообщение между странами было прекращено из-за недостаточного спроса.

"Но, возможно, сейчас, с ростом числа российских туристов, приезжающих в Бразилию, ситуация изменится", – сказал посол.

Теоретически прямой рейс можно было бы использовать не только для доставки пассажиров в Бразилию, но и для транзита в другие страны Южной Америки, используя Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу как хабы. Вопрос запуска таких рейсов – это то, что обсуждается на межправительственном уровне, так что такая дискуссия вполне возможна.
Сержио Родригес дос Сантос
посол Бразилии в Москве

Также посол подчеркнул, что Бразилия хотела бы видеть на своей земле больше гостей из России, и их количество с каждым годом растет.

"В 2019 году, например, Бразилию посетили около 25 тысяч россиян. Потом, конечно, из-за пандемии в 2020–2021 годах этот показатель резко снизился, но в последующие годы начал восстанавливаться. Например, в 2023 году приехали около 17 тысяч туристов из России, а в прошлом году мы зафиксировали уже 31 тысячу. Это значительный рост, и мы надеемся, что тенденция сохранится", – обратил внимание дипломат.

Ранее посол Малайзии в РФ Чеонг Лун-Лай анонсировал запуск прямых перелетов между его страной и РФ в первой половине 2026 года. По его словам, при положительной динамике пассажиропотока стороны могут увеличить число ежедневных рейсов.

Кроме того, о желании восстановить прямое авиасообщение с Россией высказались власти Кипра. Глава комитета парламента страны по иностранным и европейским делам Харис Георгиадис заявил, что разрешение ситуации на территории Украины позволит проложить путь к восстановлению не только двусторонних связей двух стран, но и отношений между Евросоюзом и Москвой.

На пике спроса

Фото: depositphotos/bluecups

Вопрос восстановления прямого авиасообщения с Бразилией имеет ключевое значение для развития этого туристического направления. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

"Без прямых рейсов, когда необходим транзит, спрос тут же снижается. Поэтому утверждение, что авиаперевозчики запустят рейсы после его восстановления, выглядит странно", – заявил эксперт.

По его словам, если прямое сообщение возобновят, а цены на билеты будут доступными, направление наполнится как организованными, так и самостоятельными туристами.

Чем дальше перелет, тем он дороже. В некоторых случаях стоимость перевозки составляет 50–60% от цены пакетного тура на дальние направления. Бразилия в целом считается дорогой страной для путешествий. Тур туда часто совмещают с посещением Аргентины, Чили, Боливии или Перу. Но даже сольная поездка на неделю в Рио-де-Жанейро обойдется в 2,5–3 тысячи долларов на человека, то есть примерно 200–235 тысяч рублей.
Георгий Мохов
вице-президент Российского союза туриндустрии

Эксперт отметил, что дальность и дороговизна билетов является причиной того, что Бразилия не входит в топ-5 самых популярных стран среди российских туристов.

"На пике спроса по-прежнему остаются Турция, Египет, Китай и Таиланд. Для раскрытия потенциала бразильского направления необходимы два условия: восстановление прямого воздушного сообщения и формирование доступной ценовой политики на перелеты", – подытожил Мохов.

Политолог Павел Дубравский отметил в беседе с Москвой 24, что перспективы возобновления рейсов следует рассматривать в рамках более широкого курса на уплотнение и увеличение логистических, в том числе туристических, линий внутри стран БРИКС.

Яркий пример – безвизовый режим с Китаем, и эта успешная тенденция потенциально может быть применена и в отношениях с Бразилией. Шансы на восстановление рейсов, безусловно, есть. Исторически теплые страны, такие как Куба или Доминиканская Республика, всегда привлекали российских туристов, и Бразилия здесь не исключение.
Павел Дубравский
политолог

По его мнению, скорость процесса будет зависеть от целого комплекса особенностей. Один из них – нужны самолеты, способные преодолевать большое расстояние без дозаправки.

"Во-вторых, это вопрос маршрута: над какими территориями будет проходить прямой перелет, учитывая, что из-за санкций многие рейсы сейчас требуют в два раза больше времени. Третье – это политическая воля обеих сторон, которая может быть проявлена как на уровне исполнительной власти, так и через межпарламентское взаимодействие", – отметил он.

Финальный, но ключевой фактор, по мнению эксперта, – коммерческий спрос. Авиакомпании должны быть уверены, что рейсы будут рентабельными, а билеты – распроданы, подчеркнул Дубравский.

"Вероятный сценарий – восстановление по модели, которая уже была опробована с Кубой после 2022 года. Это может быть, например, один рейс в неделю при плотной работе с туроператорами, которые обеспечат массовый туристический поток. Когда туры будут стабильно продаваться, это станет выгодно всем сторонам", – объясняет Дубравский.

В какие сроки может быть проведена работа по восстановлению авиасообщения, эксперт предполагать не стал.

"Новость об обсуждении перелетов только появилась, официальных дорожных карт с обеих сторон – и российской, и бразильской – мы еще не видели. Однако само публичное озвучивание этого вопроса является позитивным знаком и указывает на движение в данном направлении", – добавил политолог.

Красоты Амазонии

Фото: 123RF.com/kardaska

Бразилия предлагает различные маршруты для туристов с разным опытом. Для первого визита стандартная программа включает посещение Рио-де-Жанейро и водопады Игуасу, рассказала Москве 24 турагент Александра Бережнова.

"В Рио обязательными пунктами являются подъем к статуе Христа-Искупителя и на гору "сахарная голова" (Пан-ди-Асукар), а также посещение пляжей Копакабана и Ипанема. Стоит отметить, что комплекс водопадов Игуасу находится на границе с Аргентиной, на его осмотр стоит выделить полный день", – предупредила эксперт.

Опытным путешественникам Бережнова рекомендовала присмотреться к другим регионам.

"Можно посетить природные зоны – Амазонию с джунглями и речными круизами из Манауса. Пантанал – лучшее место для наблюдения за ягуарами в сухой сезон (июль – октябрь) – и национальный парк Ленсойс-Мараньенсис с белыми дюнами и лагунами (июнь – сентябрь). Не стоит забывать и про культурные центры: город Салвадор с афробразильским наследием и колониальной архитектурой района Пелоуриньо", – объясняет Бережнова.

Однако при планировании поездки в Бразилию критически важно учитывать большие расстояния, указала турагент.

Например, перелет из Рио-де-Жанейро в Манаус занимает около 4 часов. Поэтому оптимальная стратегия – выбрать один-два региона для глубокого изучения, а не пытаться объять все. Для перемещения между удаленными точками необходимы внутренние авиаперелеты.
Александра Бережнова
турагент

По мнению специалиста, перед визитом в Бразилию следует заранее уточнять актуальные визовые требования и оформлять медицинскую страховку.

"Важно помнить: обязательных прививок для въезда в страну нет, но есть рекомендованные, которые следует делать в зависимости от региона посещения, поэтому нужна консультация врача", – сказала она.

Также в Бразилии стоит соблюдать стандартные меры предосторожности: пользоваться официальным такси, избегать демонстрации ценных вещей и не посещать неблагополучные районы в темное время суток, заключила Бережнова.

