Прямые рейсы между РФ и Малайзией могут запустить в первой половине 2026 года

Фото: depositphotos/Shebeko

Прямые авиаперелеты между Россией и Малайзией планируется запустить в первой половине 2026 года. Об этом сообщил малайзийский посол в РФ Чеонг Лун-Лай.

"Министерства транспорта обеих стран ведут эти дискуссии. Нас весьма воодушевляет слышать, что процесс подходит к концу. Если все пойдет по плану, как нам говорили, прямые рейсы запустят в первой половине 2026 года", – цитирует дипломата РИА Новости.

Лун-Лай добавил, что на первом этапе будут выполняться рейсы авиакомпании Red Wings из Москвы на остров Лангкави. Если спрос на такой маршрут будет расти, но стороны могут увеличить число ежедневных перелетов.

Ранее Кипр выразил готовность восстановить прямое авиасообщение и экономические связи с Россией после завершения украинского конфликта.

В начале 2026 года также может быть введен безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией. Кроме того, Москва и Эр-Рияд намерены рассмотреть увеличение числа авиакомпаний, которые смогут выполнять рейсы между столицами.