01 декабря, 16:36

Туризм

Безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией может заработать в начале 2026 года

Фото: 123RF.com/hikrcn

Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией может быть введен уже в начале 2026 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Что касается безвизового режима, юридические сейчас пройдут процедуры после подписания по обмену нотами и вступлению в силу этого документа. И, на мой взгляд, это в начале следующего года уже даст возможность в безвизовом режиме посещать наши страны", – уточнил он.

Вместе с тем Новак раскрыл, что Москва и Эр-Рияд намерены в ближайшее время рассмотреть увеличение числа авиакомпаний, которые смогут выполнять рейсы между столицами. В частности, в планах привлечь 2–3 российских перевозчика.

Более того, обсуждается расширение географии полетов, чтобы охватить не только Москву, но и другие города России, заинтересованные в развитии авиасообщения. Помимо этого, министерства транспорта двух стран проведут совместную работу по оценке конкретных городов, где будут запущены новые рейсы.

"Но это будет сделано в ближайшее время, поскольку здесь, в Саудовской Аравии, договорились: к тому транспортному форуму, который будет проводиться в апреле, все документы должны быть подготовлены", – заключил Новак.

Россия и Саудовская Аравия заключили соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех видов паспортов 1 декабря. Согласно прогнозам Ассоциации туроператоров РФ, после введения соответствующего режима турпоток между государствами может увеличиться в 2–3 раза к лету 2026 года.

В организации также обратили внимание на стабильно высокий интерес саудовских путешественников к России на протяжении последних лет. В частности, по итогам 9 месяцев 2025 года Саудовская Аравия вошла в пятерку основных стран, направляющих туристов в РФ.

туризм

