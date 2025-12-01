Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о безвизовом режиме

Фото: 123RF.com/iunewind

Россия и Саудовская Аравия заключили соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех видов паспортов. Документ был подписан в ходе официальной церемонии, передает ТАСС.

Кроме того, страны подписали соглашение о взаимопонимании по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития, а также договорились о сотрудничестве в области архивного дела.

Как отметила Ассоциация туроператоров России (АТОР), после введения безвизового режима турпоток между государствами может увеличиться в 2–3 раза к лету 2026 года.

По словам вице-президента АТОР по международному туризму Александра Мусихина, интерес к России как направлению среди туристов из Саудовской Аравии стабильно высок на протяжении последних лет.

По его данным, въездной турпоток из этой страны уже значительно превысил показатели 2019 года, а по итогам 9 месяцев 2025 года Саудовская Аравия вошла в пятерку основных стран, направляющих туристов в Россию.

Мусихин подчеркнул, что гости из Саудовской Аравии путешествуют как в составе групп, так и самостоятельно, отдавая предпочтение Москве, Санкт-Петербургу и Сочи.

В публикации уточняется, что в октябре 2025 года Саудовская Аравия вошла в тройку лидеров по въездному турпотоку в РФ, направив почти 26 тысяч туристов, что на 13% больше, чем в тот же период годом ранее.

Ранее Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда граждан Китая в Россию на 30 дней без визы. Уточнялось, что документ распространяется на граждан, прибывающих в страну с гостевым, деловым или туристическим визитом.

Позднее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе отмечала, что после этого туристический поток из Китая в Россию вырастет минимум на 30%.