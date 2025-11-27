Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 15:28

Политика

Замглавы МИД Грушко заявил о подготовке ответных мер на запрет ЕС по многократным визам

Фото: depositphotos/Alexandre17

Москва разрабатывает ответные меры на запрет Евросоюза выдавать многократные визы россиянам. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, слова которого приводит ТАСС.

По словам дипломата, запрет действует уже около недели, несмотря на то что граждан России продолжают приглашать на собеседования для получения разрешающего документа.

Вместе с тем 25 января 2026 года вступит в силу решение, требующее от российских дипломатов уведомлять о своих перемещениях в странах ЕС. Однако Грушко уточнил, что на данный момент неясно, как именно будет работать этот механизм.

"Потому что, как известно, вся система дипломатических, политических связей зиждется, среди прочего, и на принципе равноправия. Это касается туристов тоже. Это мы рассматриваем в качестве той общей враждебной политики, которую проводят страны ЕС", – подчеркнул замминистра.

Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз гражданам России в начале ноября. Это значит, что россияне должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить ЕС.

В МИД РФ отметили, что Европу лишили российских туристов, которые приезжают в страны абсолютно легально. Это происходит на фоне того, что западные налогоплательщики уже тратят большие суммы на содержание нелегальных мигрантов.

Одновременно с этим директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев указал на риск того, что европейские страны полностью прекратят выдачу шенгенских виз россиянам.

Сроки рассмотрения шенгенских виз для россиян увеличились до двух месяцев

Читайте также


политикатуризм

Главное

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика