Замглавы МИД Грушко заявил о подготовке ответных мер на запрет ЕС по многократным визам

Фото: depositphotos/Alexandre17

Москва разрабатывает ответные меры на запрет Евросоюза выдавать многократные визы россиянам. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, слова которого приводит ТАСС.

По словам дипломата, запрет действует уже около недели, несмотря на то что граждан России продолжают приглашать на собеседования для получения разрешающего документа.

Вместе с тем 25 января 2026 года вступит в силу решение, требующее от российских дипломатов уведомлять о своих перемещениях в странах ЕС. Однако Грушко уточнил, что на данный момент неясно, как именно будет работать этот механизм.

"Потому что, как известно, вся система дипломатических, политических связей зиждется, среди прочего, и на принципе равноправия. Это касается туристов тоже. Это мы рассматриваем в качестве той общей враждебной политики, которую проводят страны ЕС", – подчеркнул замминистра.

Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз гражданам России в начале ноября. Это значит, что россияне должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить ЕС.

В МИД РФ отметили, что Европу лишили российских туристов, которые приезжают в страны абсолютно легально. Это происходит на фоне того, что западные налогоплательщики уже тратят большие суммы на содержание нелегальных мигрантов.

Одновременно с этим директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев указал на риск того, что европейские страны полностью прекратят выдачу шенгенских виз россиянам.

