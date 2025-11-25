25 ноября, 18:25Политика
Черногория может ввести визы для россиян к осени
Фото: depositphotos/ollirg06
Черногория намерена ввести визы для россиян к концу сентября следующего года. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на посольство Подгорицы в Москве.
"В соответствии с обязательствами, взятыми на себя Черногорией на пути к полноправному членству в Евросоюзе, страна должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с политикой ЕС к концу третьего квартала 2026 года", – говорится в сообщении.
На данный момент российские туристы могут въезжать в страну без визы на срок до 30 дней. При этом они должны иметь действующий паспорт.
Ранее премьер Черногории Милойко Спайич заявил, что в ближайшем будущем государство ужесточит свои визовые правила. По его словам, роль российских туристов и инвесторов в стране в последнее время значительно снизилась. Туристов из РФ все меньше, а объем недвижимости, которой россияне владели 15–20 лет назад, был значительно выше.
В начале ноября Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз гражданам России. Теперь россияне должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить ЕС.
