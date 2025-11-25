Форма поиска по сайту

25 ноября, 18:25

Политика

Черногория может ввести визы для россиян к осени

Фото: depositphotos/ollirg06

Черногория намерена ввести визы для россиян к концу сентября следующего года. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на посольство Подгорицы в Москве.

"В соответствии с обязательствами, взятыми на себя Черногорией на пути к полноправному членству в Евросоюзе, страна должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с политикой ЕС к концу третьего квартала 2026 года", – говорится в сообщении.

На данный момент российские туристы могут въезжать в страну без визы на срок до 30 дней. При этом они должны иметь действующий паспорт.

Ранее премьер Черногории Милойко Спайич заявил, что в ближайшем будущем государство ужесточит свои визовые правила. По его словам, роль российских туристов и инвесторов в стране в последнее время значительно снизилась. Туристов из РФ все меньше, а объем недвижимости, которой россияне владели 15–20 лет назад, был значительно выше.

В начале ноября Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз гражданам России. Теперь россияне должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить ЕС.

Сроки рассмотрения шенгенских виз для россиян увеличились до двух месяцев

