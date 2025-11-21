Форма поиска по сайту

21 ноября, 04:58

Политика

Черногория анонсировала визовые ограничения для россиян по образцу ЕС

Фото: depositphotos/ollirg06

Черногория в ближайшем будущем ужесточит свои визовые правила в соответствии с политикой Евросоюза. В результате будут введены новые визовые ограничения для россиян, сообщил премьер Черногории Милойко Спайич.

"Даже не имея статуса члена ЕС и связанных с ним преимуществ, мы уже действуем как государство-член. Поэтому мы полностью согласуем нашу визовую политику с политикой Европейского союза", – передает ТАСС его слова.

Спайич отметил, что Черногория по-прежнему ориентируется на туризм, однако это не будет препятствием для внедрения новых ограничений. По его словам, роль российских туристов и инвесторов в последнее время значительно снизилась. Туристов из РФ все меньше, а объем недвижимости, которой владели россияне 15–20 лет назад, был значительно выше.

Премьер подчеркнул, что изменения визового режима неизбежны и будут введены в Черногории в кратчайшие сроки.

Ранее Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз гражданам России. Это значит, что россияне должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить ЕС.

В МИД РФ отметили, что Европу лишили российских туристов, которые приезжают в страны абсолютно легально. Это происходит на фоне того, что западные налогоплательщики уже тратят большие суммы на содержание нелегальных мигрантов.

Одновременно с этим в Минэкономразвития РФ указали на риск того, что европейские страны полностью прекратят выдачу шенгенских виз россиянам.

политикатуризм

