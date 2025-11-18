Дети не смогут выехать из РФ без загранпаспорта с 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С 20 января 2026 года все дети из России для выезда за границу будут обязаны иметь заграничный паспорт, даже при путешествии с родителями. Это решение направлено на предотвращение незаконного вывоза несовершеннолетних, рассказал ТАСС зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

Депутат отметил, что изменение затронет поездки в страны, где ранее допускался въезд по свидетельству о рождении: Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.

"Свидетельство о рождении перестает быть достаточным документом для пересечения границы в этих направлениях. Это значит, что без загранпаспорта ребенка просто не выпустят из страны", – рассказал депутат.

Однако, по его словам, детям, которые уже покинули страну по свидетельству о рождении до этой даты, смогут вернуться в Россию по этому же документу. Депутат пояснил, что свидетельство о рождении не содержит фотографии и не позволяет достоверно идентифицировать личность ребенка.

"Именно поэтому МИД России и другие ведомства посчитали необходимым ввести единый порядок выезда, чтобы исключить случаи незаконного вывоза несовершеннолетних за границу и привести процедуру в соответствие с современными стандартами пограничного контроля", – добавил Кривоносов.

Родителям он рекомендует заранее оформить загранпаспорт детям, но при этом сохранять свидетельство о рождении для подтверждения родства в поездках. По его словам, документ может пригодиться в отеле, при оформлении страховки или медицинской помощи.

В свою очередь, заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Роман Гареев заявил, что по внутреннему российскому паспорту на данный момент россияне могут посещать 6 стран, с которыми у РФ заключены международные договоры. Кроме Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Южной Осетии, в список входит Армения, однако по внутреннему паспорту въезд в страну возможен только самолетом.

Эксперт подчеркнул, что перед поездкой за границу следует заранее уточнить условия въезда в конкретную страну, включая допустимую продолжительность пребывания по внутреннему российскому паспорту и перечень необходимых документов для детей. При длительном визите может потребоваться оформление загранпаспорта, временной регистрации или вида на жительство.

Ранее юрист Эдуард Шалоносов рекомендовал менять загранпаспорт ребенка при любых значительных изменениях во внешности. Это позволяет избежать проблем при пересечении границы, где пограничники обязаны тщательно сверять внешность с фотографией в документе.