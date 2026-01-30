Церемония прощания с тренером по футболу Игнатьевым прошла в Москве

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Церемония прощания с бывшим главным тренером сборной России по футболу Борисом Игнатьевым состоялась в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие состоялось в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Его посетили в том числе почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев, экс-тренер сборной СССР Гаджи Гаджиев, председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович, экс-футболист московского "Спартака" Александр Мирзоян.

Колосков во время церемонии отметил, что из жизни ушел талантливый и потрясающий человек, выдающаяся личность. По его словам, у Игнатьева была богатейшая тренерская биография и он являлся одним из тех педагогов, кто не только давал знания и навыки, но и прививал чувство любви к игре.

"Мне посчастливилось долгое время с ним проработать, застал все стадии работы в сборных, почти каждодневно работали с ним", – вспомнил почетный президент РФС.

Гершкович указал, что Игнатьев был великим человеком и специалистом, особо выделяясь в тренерском сообществе. В частности, он стоял у истоков создания объединения тренеров, а многие шли к нему за советом.

"Он был нашей нераздельной частью тех людей, которые жили футболом, были преданы ему, не шли на компромиссы с совестью. У него практически не было не только врагов, но и плохо относящихся", – отметил Гаджиев.

О смерти Игнатьева стало известно 27 января. Ему было 85 лет. Причиной смерти могли стать сердечное заболевание и проблемы с желудком.

Игнатьев был воспитанником юношеской команды московского "Спартака". В качестве игрока выступал за ряд советских и российских клубов, в том числе за ижевский "Зенит", "Ракету", "Волгу", махачкалинское "Динамо" и другие клубы.

В 1973 году Игнатьев начал тренерскую карьеру. Под его руководством молодежная сборная СССР победила в чемпионате Европы 1988 года. С 1996 по 1998 год он возглавлял российскую сборную.

