Умер бывший главный тренер сборной России по футболу Игнатьев

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Скончался бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. Ему было 85 лет, рассказала ТАСС его вдова Ирина.

"По дате прощания и похорон пока не известно. Может быть, Российский футбольный союз займется этим делом", – сказала женщина.

По ее словам, причиной смерти Игнатьева могли стать сердечное заболевание и проблемы с желудком.

Игнатьев родился 5 декабря 1940 года в Москве. Он был воспитанником юношеской команды московского "Спартака", начал играть в 1956-м. Игроком выступал за ряд советских и российских клубов, в том числе за ижевский "Зенит", "Ракету", "Волгу", махачкалинское "Динамо" и другие клубы.

В 1973 году Игнатьев начал тренерскую карьеру. В частности, с 1996 по 1998 год он возглавлял российскую сборную. Под его руководством молодежная сборная СССР победила в чемпионате Европы 1988 года.