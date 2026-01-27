Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 10:12

Спорт

Умер бывший главный тренер сборной России по футболу Игнатьев

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Скончался бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. Ему было 85 лет, рассказала ТАСС его вдова Ирина.

"По дате прощания и похорон пока не известно. Может быть, Российский футбольный союз займется этим делом", – сказала женщина.

По ее словам, причиной смерти Игнатьева могли стать сердечное заболевание и проблемы с желудком.

Игнатьев родился 5 декабря 1940 года в Москве. Он был воспитанником юношеской команды московского "Спартака", начал играть в 1956-м. Игроком выступал за ряд советских и российских клубов, в том числе за ижевский "Зенит", "Ракету", "Волгу", махачкалинское "Динамо" и другие клубы.

В 1973 году Игнатьев начал тренерскую карьеру. В частности, с 1996 по 1998 год он возглавлял российскую сборную. Под его руководством молодежная сборная СССР победила в чемпионате Европы 1988 года.

Читайте также


спорт

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика