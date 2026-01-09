Форма поиска по сайту

Умерла двукратная победительница Олимпиады по баскетболу Ульяна Семенова

Фото: ТАСС/Науменков Николай

Знаменитая советская баскетболистка Ульяна Семенова скончалась в возрасте 73 лет. Об этом сообщила пресс-служба Латвийской ассоциации баскетбола.

Двукратная олимпийская чемпионка (1976 и 1980 годов), трехкратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы, она считается самой титулованной спортсменкой в истории советского баскетбола.

Почти всю свою карьеру Семенова провела в рижском клубе ТТТ, с которым 15 раз выигрывала чемпионат СССР и 11 раз – Кубок европейских чемпионов.

Семенова стала первой европейской спортсменкой, включенной в Зал славы баскетбола в Спрингфилде (1993). Позже ее имя было увековечено в Зале славы женского баскетбола в Ноксвилле и Зале славы ФИБА.

Также ее рост – 210 сантиметров был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как рекорд для профессиональной баскетболистки.

