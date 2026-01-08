Форма поиска по сайту

08 января, 09:00

Спорт

Умер рекордсмен НХЛ Гленн Холл

Фото: AP Photo

Рекордсмен Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди вратарей по количеству проведенных подряд матчей канадец Гленн Холл умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн назвал Холла воплощением того, к чему стремятся все вратари.

"Получивший меткое прозвище "Мистер голкипер", он был крепким, надежным и невероятно талантливым вратарем", – сказал он.

Холл родился 3 октября 1931 года в Гумбольдте в Канаде. На протяжении своей карьеры он выступал в НХЛ за "Детройт", "Чикаго" и "Сент-Луис". Вместе с "Чикаго" спортсмен стал обладателем Кубка Стэнли, а также трижды удостаивался "Везины трофи", вручающейся лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ.

Кроме того, Холл стал единственным вратарем в истории лиги, который провел более 500 матчей подряд. Ему также вручали приз "Конн Смайт трофи" (самый ценный игрок плей-офф) в 1968 году.

После завершения карьеры хоккеист начал заниматься тренерством. В 1989 году Холл работал с вратарями "Калгари", по итогам сезона команда завоевала Кубок Стэнли. В 1975 году его приняли в Зал хоккейной славы.

