В профсоюзе "Учитель" усомнились в пользе устного экзамена по истории перед ОГЭ

Девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории в качестве допуска к ОГЭ, рассказали в Минпросвещения. Нововведение должно заработать с 2027–2028 учебного года. В чем смысл теста и почему он пришелся не по душе некоторым экспертам, разбиралась Москва 24.

Проверка перед проверкой

Ученики 9-х классов будут сдавать устный экзамен по истории для допуска к ОГЭ начиная с 2027–2028 учебного года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.





Сергей Кравцов министр просвещения РФ В ЕГЭ введено историческое сочинение, и мы дополняем общую проверку и изложение материала в 9-м классе в устном экзамене. <…> Есть план подготовки учителей, школьников для устного экзамена по истории.

Испытание планируют проводить в январе – апреле. Кравцов также отметил, что в стране уже завершена работа над единым государственным учебником истории.

"Я хочу еще раз поблагодарить авторов и всех, кто участвовал в этой важной работе. Уверен, что качество образования будет улучшаться, а интерес к истории будет возрастать", – заключил министр, выступая на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению.

На том же мероприятии помощник президента РФ Владимир Мединский пояснил, что устный экзамен будет проходить в формате собеседования. Он напомнил, что нововведение реализуется по поручению Владимира Путина в рамках постепенного замещения обществознания историей в школьной программе.

"То есть это будет общий предмет с большей частью истории. Плюс параллельно проводится большая работа по введению устного экзамена по истории в 9-м классе, чего нет сейчас вообще. Все это делается постепенно, совместно с министерствами просвещения и образования, чтобы это было максимально удобно и комфортно и школьникам, и учителям", – сказал Мединский.

В свою очередь, в Рособрнадзоре добавили, что перед полноценным введением экзамен протестируют, а затем обсудят результаты в профессиональной среде. Всего в апробации примут участие более 1,5 миллиона человек.

"Вряд ли это создаст здоровую обстановку в школе"

В экспертной среде нововведение восприняли неоднозначно.

К примеру, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что, зная историю, человек не просто располагает набором примеров из прошлого, но и понимает взаимосвязи процессов, а также их движущие силы. А значит, может более грамотно действовать в конкретных обстоятельствах.





Анатолий Вассерман член комитета Госдумы по просвещению Сдавать экзамен по истории, на мой взгляд, действительно лучше в устной форме. Важно не столько знание конкретных фактов и дат, сколько понимание закономерностей.

По его мнению, такой формат не скажется на загруженности учащихся.

"Они жалуются на эту проблему с тех самых пор, как появилась школа. Но избавляться от нее нужно не сокращением объемов обучения, а совершенствованием методик преподавания", – подчеркнул он.

Подготовка к новому экзамену – это освоение школьного курса во время учебы, и потому дополнительные занятия не потребуются, убежден парламентарий.

"Не нужно специально натаскивать человека на конкретные вопросы. Экзамен должен проверять, насколько усвоена программа. Мода на специальную подготовку возникла из-за того, что некоторое время вопросы ЕГЭ были частично оторваны от школьного курса. Задания касались не столько программы, сколько того, что интересовало самих разработчиков. Сейчас это расхождение заметили и исправляют", – заключил Вассерман.

Однако председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков заострил внимание на том, что нововведение создаст лишнюю нагрузку не только на учеников, но и на учителей и школы в целом.

"За последние 10–15 лет в образовании столько изменений, что просто не пересчитать. В условиях дефицита кадров и общего перегруза школьной системы любое дополнительное нововведение, да еще и сложное, ухудшит положение и учителя, и ученика", – пояснил он в беседе с Москвой 24.

По мнению эксперта, главным образом нужно создавать условия, чтобы люди трудились без перегрузок. Тогда и ситуация в сфере образования начнет меняться к лучшему.





Дмитрий Казаков председатель профсоюза "Учитель" Что касается формата контроля знаний – сам по себе устный ответ, бесспорно, – хороший способ проверки знаний. Но все зависит от условий, в которых это реализуется. Сейчас девятиклассники и так готовятся к ОГЭ, у них перегруз в школе, необходимость ходить к репетиторам, а тут еще дополнительный экзамен. Вряд ли это создаст здоровую обстановку в школе.

Свое мнение выразил и ректор Российского государственного педагогического университета имени Герцена (РГПУ) Сергей Тарасов. В беседе с "Российской газетой" он объяснил, что такой формат позволит оценить не просто знание фактов, а умение выпускников размышлять, аргументировать и выстраивать логику событий.

"Как выпускник исторического факультета и в дальнейшем учитель истории могу сказать: развитие таких навыков принципиально важно для становления критически мыслящей личности, которая ориентируется в сложном информационном пространстве", – подчеркнул Тарасов.

Он отметил, что устный экзамен органично дополнит уже существующие формы контроля.





Сергей Тарасов ректор РГПУ Появляется единая линия оценки – от устной аргументации в средней школе до развернутого письменного анализа в старшей. Кроме того, формат дает возможность своевременно выявить пробелы в знаниях и скорректировать дальнейшую подготовку, что снизит стресс перед итоговой аттестацией.

По словам ректора, в университете уже готовы включиться в подготовку к нововведению. В частности, планируют усилить методическую поддержку учителей, разработать рекомендации и запустить программы повышения квалификации, нацеленные на подготовку учеников к устному экзамену, заключил Тарасов.

В то же время на этом фоне член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов в беседе с ТАСС предложил вообще отменить систему ОГЭ и ЕГЭ, заменив на экзамены с вытягиванием билетов и ответами в устной форме.

"Есть риск, что без того перегруженные дети, которые и так с утра до ночи готовятся к ОГЭ/ЕГЭ, теперь еще будут нервничать и волноваться перед устным собеседованием по истории. <...> В нынешнем виде ЕГЭ просто не имеет права на существование. <...> А ведь самое лучшее уже было создано", – отметил сенатор.

По его мнению, нынешний формат проверки знаний не работает, так как он превратился в "сплошную гонку за баллами". Прежняя же система "готовила грамотных, думающих специалистов", которые после вуза или техникума уже готовы к работе и "реально двигали страну вперед", подчеркнул Гибатдинов.

