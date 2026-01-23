Учитель Снегуров раскритиковал идею сокращения часов иностранного языка в 5–7-х классах

Министерство просвещения может сократить количество часов на изучение иностранного языка для 5–7-х классов, сообщили СМИ. Как это решение может сказаться на учебном процессе, разбиралась Москва 24.

На один меньше

Количество уроков иностранного языка для учеников 5–7-х классов в российских школах планируют уменьшить. С сентября 2026 года предмет будут изучать 2 часа в неделю вместо 3, сообщил ректор МПГУ Алексей Лубков.

Таким образом, общий объем учебного времени по дисциплине сократится со 510 до 408 часов, пояснил эксперт.





Алексей Лубков ректор МПГУ В 8-х и 9-х классах иностранный язык, как и раньше, будет изучаться 3 часа в неделю.

По словам ректора, меры помогут скорректировать учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей и более эффективно распределить часы между предметами. При этом ранее в Минпросвещения подчеркивали, что иностранные языки останутся обязательным предметом программы.

"Сокращение часов не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане. Базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен в рамках установленного объема часов", – сказано на сайте ведомства.

Ранее в столичном департаменте науки назвали самые популярные иностранные языки для изучения в центрах дополнительного образования. По данным ведомства, самым популярным направлением остается английский, который выбрали свыше 75 тысяч человек. Второе место по востребованности занял китайский язык, опередив испанский, немецкий и французский. Всего же иностранные языки в этих центрах изучают более 120 тысяч школьников и студентов колледжей столицы, добавили в департаменте.

Сократить нельзя оставить

Инициативу Минпросвещения в беседе с Москвой 24 поддержал первый зампред комитета Госдумы по просвещению, академик РАО Михаил Берулава. Однако он уточнил, что перед принятием важно ее детально проанализировать.





Михаил Берулава первый зампред комитета Госдумы по просвещению, академик РАО Согласен, что в общем учебную нагрузку необходимо пересмотреть: где-то, возможно, уменьшить, где-то – увеличить, но все решения должны приниматься на научной основе. Что касается изучения иностранного языка в 5–7-х классах, я считаю, что это оптимальный возраст, когда ребенок схватывает информацию лучше всего, этот период стоит использовать для закладки прочных основ.

Однако заслуженный учитель РФ Александр Снегуров в беседе с Москвой 24 признался, что относится к инициативе скептически.

"В педагогике постоянно наблюдаются метания: внедряется, к примеру, гуманитарный профиль с усиленным изучением иностранного языка, дети, родители и администрация настраиваются на определенный лад, а затем все резко меняется. В результате возникает хаос и путаница, что снижает качество образования", – подчеркнул педагог.

По его словам, несмотря на то что именно в 5–7-х классах закладываются базовые основы знаний иностранного языка, на сегодняшний день многие дети подготовлены не очень хорошо даже при наличии 3 часов занятий в неделю. Ситуация вытесняет учеников в сферу репетиторства, однако это не гарантирует, что знание языков улучшится, подчеркнул Снегуров.





Александр Снегуров заслуженный учитель РФ Целью должна быть разумная оптимизация, а нагрузку следует снижать не за счет ключевых предметов, а пересматривать содержание. Например, сокращать намеренно усложненные темы, которые, по сути, пришли из вузовских программ, или объемы домашних заданий.

При этом изучение языка, включая переводческую практику, укрепляет в том числе и знание русского, отметил учитель.

"Иностранный язык важен, и многие дети с интересом начинают или продолжают изучать, например, китайский. Кроме того, для поступления в вуз по-прежнему требуется сдача иностранного языка. Поэтому инициатива, меняющая один сегмент, потребует перестройки всей структуры – вплоть до формата ЕГЭ и вузовских программ", – пояснил Снегуров.

Кроме того, нейропсихолог Светлана Колобова напомнила о когнитивной пользе изучения языков, отметив, что это способствует развитию памяти, логического и абстрактного мышления.

"С точки зрения нейропсихологии наиболее оптимальным для изучения иностранного языка является возраст от 3 до 9 лет, когда мозг обладает высокой нейропластичностью, и дети легко усваивают произношение и интонацию через игру. В 5–7-х классах у школьников уже формируется логическое мышление, и они способны осознанно понимать структуру языка, что также является благоприятным периодом для закрепления знаний", – объяснила эксперт в разговоре с Москвой 24.





Светлана Колобова нейропсихолог Если инициатива действительно облегчит нагрузку на ребенка, это можно считать благом. Однако необходимо сохранить систему языковых спецшкол и традиции качественного преподавания, а также обеспечить возможность бесплатного дополнительного изучения языка в школах или кружках для тех детей, которые этого хотят.

Кроме того, важно учесть судьбу преподавателей и возможные изменения в программах, чтобы изучение языка, даже в сокращенном объеме, оставалось эффективным и полезным для общего развития, заключила Колобова.

