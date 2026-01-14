Академик Ямбург одобрил включение "Гарри Поттера" в школьную программу

Подростки хотят, чтобы "Маленького принца" и "Гарри Поттера" включили в школьную программу по литературе, показал опрос. Стоит ли обновлять список и сможет ли это вернуть детям интерес к чтению, разбиралась Москва 24.

"Книги говорят с ними на одном языке"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Повесть-сказка Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" возглавила рейтинг произведений, которые подростки хотели бы включить в школьную программу. За этот вариант проголосовали 19% респондентов, сообщает Life.ru со ссылкой на данные опроса одной из онлайн-школ.

Также в число произведений, которые школьники хотели бы добавить в программу, вошли "Властелин колец" (17%), манга и "Гарри Поттер" (по 16%), произведения Стивена Кинга (10%) и роман-антиутопия Джорджа Оруэлла "1984" (8%).





Анастасия Екушевская академический директор онлайн-школы Подростки выбирают книги, которые говорят с ними на одном языке, затрагивают вопросы самоопределения, дружбы, справедливости и взросления. Произведения из школьного списка интересные, но не всегда понятны подросткам.

Самой популярной книгой из ныне включенных в школьную программу оказался роман "Мастер и Маргарита" – его выбрал каждый пятый участник опроса (20%). Далее следуют "Евгений Онегин" (17%), "Преступление и наказание" (13%), "Горе от ума" (9%) и "Война и мир" (5%). Меньше всего подросткам понравились "Отцы и дети" (3%) и "Обломов" (2%).

При этом почти треть опрошенных (31%) призналась, что ни одна книга из программы им не понравилась, а полностью довольны ею лишь 14%.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил министру культуры Ольге Любимовой инициативу о введении специальной "Карты Достоевского" для учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. По аналогии с действующей "Пушкинской картой", проект предполагает ее ежегодное пополнение на 10 тысяч рублей, которые можно потратить исключительно на покупку книг в специализированных магазинах.

Предлагается разрешить использовать средства на приобретение русской и зарубежной классической литературы, произведений современных российских авторов, а также исторической и научно-популярной литературы. При этом приоритет должен отдаваться отечественным издательствам.

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман поддержал идею, но подчеркнул необходимость тщательного формирования перечня разрешенных к покупке книг, поскольку "далеко не все из них приемлемы даже для взрослых". По мнению депутата, такая карта могла бы постепенно приучать к чтению даже тех подростков, кто ранее не интересовался книгами, формируя привычку покупать литературу до появления собственных доходов.

"Глубокая и интересная литература"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Менять перечень школьной литературы каждый год нецелесообразно. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился первый зампред комитета Госдумы по просвещению, академик РАО Михаил Берулава.

"Важнее, чтобы произведения, включенные в программу, были направлены на развитие патриотизма, чувства любви и гордости за страну. Такой подход, на мой взгляд, предпочтительнее, чем постоянное реагирование на сиюминутные запросы молодежи", – сказал парламентарий.





Михаил Берулава первый зампред комитета Госдумы по просвещению, академик РАО Что касается существующей программы, то она в целом выверена. Не стоит перегружать программу дополнительными материалами, например, включать в нее мангу только потому, что ее временно разрешали использовать в качестве аргумента на ЕГЭ. Все должно быть в меру и соответствовать образовательным целям.

По словам парламентария, подростки часто хотят перемен, потому что не всегда хочется делать что-то обязательное.

"Однако важно изучать произведения, воспитывающие патриотизм и нравственные ценности. Такие книги полезно иметь в личной библиотеке, чтобы можно было возвращаться к ним. Я тоже был молодым и хотел своего, но мнение старшего поколения, основанное на опыте и знаниях, должно помогать детям осваивать проверенную временем классику, которая уже есть в программе и способствует их развитию", – добавил Берулава.

При этом, по мнению заслуженного учителя РФ, доктора педагогических наук, академика РАО Евгения Ямбурга, программа по литературе достаточно гибкая и многое зависит от преподавателя, который ее ведет.

"Я не стал бы противопоставлять классику и современную литературу. Например, можно взять Салтыкова-Щедрина – автора XIX века, чья "История одного города" является первой антиутопией, а этот жанр стал одним из ключевых в XX–XXI веках (например, "1984" Оруэлла). Поэтому показывать связь культурных линий – от мифологии через классику XIX века к современности – вполне уместно", – отметил Ямбург в разговоре с Москвой 24.





Евгений Ямбург заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Такое произведение, как "Гарри Поттер", – это глубокая и интересная современная литература, которую ценят не только дети, но и серьезные литературоведы. Включение подобных текстов в образовательный контекст, чтобы продемонстрировать преемственность традиций, я не считаю ни трагичным, ни вредным. Главное – не допустить подмены, когда "все старое" бездумно отметается, как это бывало в прошлом.

Как отметил Ямбург, не существует универсального решения, включать или нет какие-либо произведения в школьную программу. Все зависит от профиля класса (инженерный, биологический, филологический), интересов учеников и конкретной ситуации. Это вопрос гибкого и взвешенного подхода со стороны педагога, заключил эксперт.

