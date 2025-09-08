Нейропсихолог Петровская назвала способы привить ребенку любовь к чтению

В Госдуме предложили ввести "Карту Достоевского" для покупки книг и ежегодно пополнять ее на 10 тысяч рублей. По словам авторов идеи, выдавать ее планируется россиянам от 14 до 18 лет. Поспособствует ли это популяризации чтения и как привить ребенку любовь к литературе, расскажет Москва 24.

По успешному образцу

Фото: Агентство Москва/Максим Денисов

Ввести "Карту Достоевского" для покупки книг предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Эта мера необходима в рамках реализации задач по укреплению духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, сообщили СМИ со ссылкой на обращение депутата к министру культуры Ольге Любимовой.

По замыслу автора инициативы, карта будет предназначена для учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а пополнять ее планируется ежегодно на 10 тысяч рублей. За успешный образец он предложил взять "Пушкинскую карту", благодаря которой российские подростки могут ходить в театры, музеи и другие культурные учреждения.

При этом тратить средства на "Карте Достоевского" можно будет только на книги в специализированных магазинах, причем перечень литературы планируется строго регламентировать.





из текста документа Для обеспечения воспитательного и образовательного эффекта <...> средства "Карты Достоевского" предлагается разрешить тратить на произведения русской и зарубежной классической литературы <...>, произведения современных российских авторов <...>, а также на историческую и научно-популярную литературу. Приоритет должен оставаться за отечественными издательствами.

В обращении также указан исчерпывающий список запрещенной к покупке литературы. Туда вошли книги, содержащие признаки экстремизма, насилия, пропаганды нетрадиционных отношений, а также бульварные романы низкого качества. Для определения точных критериев отбора книг Чернышов предложил создать специальную рабочую группу с привлечением экспертов Минкультуры, Минпросвещения и представителей крупных библиотек.

"Россия исторически славилась как одна из самых читающих стран в мире, где литература является не только источником знаний, но и фундаментом формирования духовно-нравственных ориентиров", – подчеркнул вице-спикер в своем обращении.

По его мнению, реализация этого проекта станет важным шагом для поддержки чтения среди молодежи и укрепления культурного суверенитета страны.

"Важно создать атмосферу"

Инициативу поддержал первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению, академик Российской академии образования Михаил Берулава.

"У подростков будет возможность тратить деньги на такое увлечение, и, скорее всего, они будут не просто тратить эти 10 тысяч, но и стараться увеличивать капитал, добавляя на книги деньги, которые им дают родители", – сказал он в разговоре с Москвой 24.

При этом член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман согласился с необходимостью тщательной проработки разрешенных для покупки книг.

"Это развитие идеи "Пушкинской карты", куда переводятся деньги для посещения музеев, театров и прочих учреждений культуры. Однако и по ней можно попасть не на каждый спектакль. Важно четко определить список книг, которые можно покупать по этой карте, поскольку их у нас издается довольно много и далеко не все из них приемлемы даже для взрослых", – сказал он.





Анатолий Вассерман член комитета Госдумы по просвещению Даже те, кто не интересовался книгами, скорее всего воспользуются возможностью получить их бесплатно и будут таким образом постепенно приучаться к чтению.

Кроме того, важная задача – сделать покупку книг привычкой до того, как у подростков появятся собственные источники дохода, заключил Вассерман.

В свою очередь, нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская посоветовала воспитывать в ребенке любовь к чтению с самого детства.

"Это очень сложный нейропсихологический навык, который формируется много лет. И любовь к чтению практически рождается вместе с ребенком – когда родители начинают читать ему книги, поощряют его первые успехи в овладении чтением", – пояснила она в разговоре с Москвой 24.

Эксперт добавила, что когнитивная зона, которая отвечает за этот процесс, развивает не только эмоциональный интеллект и самопознание, но и мышление, расширяет словарный запас.

Петровская подчеркнула: детям необходимо понять, что чтение – это друг, и поэтому начинать ознакомление нужно с интересной литературы. Кроме того, эксперт рекомендовала привлечь внимание ребенка к книгам походами на различные мероприятия.





Нина Петровская нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Обязательно нужно посещать книжные ярмарки, которые понравятся детям за счет красивого и яркого оформления. Кроме того, сейчас есть прекрасные книжные магазины, в которых можно выпить какао, съесть десерт. Стоит сходить и в современную библиотеку, в которой используются различные технологии.

Помимо этого, можно обсудить, как человек становится креативным, придумывает бизнес-идеи, и таким образом натолкнуть ребенка на книги по "прокачиванию" мышления.

"С тревожным ребенком можно поговорить о том, что через чтение получится окрепнуть, обрести уверенность в себе. Особенно, если герои переживают такие же проблемы, как и он сам", – отметила специалист.

Тех, кто уже привык пользоваться гаджетами исключительно для развлечений, Петровская рекомендовала привлекать к книгам особой атмосферой.

"То есть, например, вместе с подаренной книгой у ребенка появится плед, красивое кресло. Это создаст интерес. Также можно начать с аудиокниг или с чтения вслух. Мозг детей так устроен, что родители – это авторитет, и им достаточно создать ту атмосферу, в которой ребенок согласится слушать, как ему читают хотя бы по 15 минут в день, а после вместе начинать обсуждать текст. Таким образом мозг ребенка приучается к чтению", – посоветовала нейропсихолог.





Нина Петровская нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Также у взрослых тоже должны быть книги, желательно не на электронном носителе. Необходимо собственным примером показывать, что родители читают, и ребенку тоже станет интересно.

Также существуют настольные игры, которые посвящены литературным героям – в них можно поиграть всей семьей, и это добавит элемент игры, заключила Петровская.