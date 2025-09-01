Психолог Маремпольская назвала способы замотивировать школьников на домашнее задание

Делать уроки за ребенка – плохая идея, предупредили психологи. О том, как без скандалов мотивировать школьников разных возрастов на самостоятельное выполнение домашнего задания, – в нашем материале.

Правильная организация – залог успеха

Домашняя работа нужна не только для закрепления знаний, но и для развития важнейших навыков, рассказала Москве 24 семейный психолог Юлия Метлова.

"Это тренировка саморегуляции, планирования и умения доводить дело до конца – всего того, что необходимо каждому человеку во взрослой жизни", – пояснила специалист.

При этом эксперт отметила, что не стоит заставлять ребенка садиться за уроки сразу после возвращения из школы.





Юлия Метлова семейный психолог Очень важно дать паузу: это перекус и 20−40 минут движения, например, прогулка, потому что именно такие короткие разгрузки помогают восстановить внимание. Дети легче включаются в учебу после непродолжительной физической активности, что подтверждено научными исследованиями.

Начинать выполнение заданий, по мнению психолога, лучше с самого простого и короткого.

"Это вызывает прилив мотивации и дает ребенку понять, что он может выполнить работу. Потом, пока есть силы, важно переходить к самому сложному предмету", – сказала она.

Также эксперт рекомендовала отдать предпочтение обязательной самопроверке вместо "механической зубрежки": это помогает лучше запоминать материал. Отдельно она подчеркнула важность отношения к ошибкам.

"Очень часто именно из-за них дети начинают плакать над тетрадками. Нужно донести, что ошибка – это не катастрофа, а сигнал, что что-то можно улучшить. Учебный процесс невозможен без ошибок, ведь они и есть показатель того, что человек учится", – подчеркнула психолог.

По ее словам, родителям следует хвалить не ум ребенка, а его усилия и стратегии. Например, важно отметить необычное решение математической задачи и прогресс. Однако поощрять успехи нужно относительно прошлых достижений самого ребенка, а не "соседа или сына маминой подруги", заметила Метлова.

При этом для старшеклассников же абсолютно нормально хотеть гулять или сидеть в гаджетах, а не делать уроки. И здесь работают очень конкретные планы.

"Это формат "если, то". Например, "если я пришел домой в пять, то полчаса отдыхаю, а с половины шестого сажусь за математику на 25 минут". И вот эти короткие блоки работы делают процесс более реальным и выполнимым. Это гораздо лучше, чем абстрактное "садись и учи все подряд", – посоветовала эксперт.

Учиться должен ребенок

В целом мотивация к обучению может падать из-за того, что мозг ребенка еще не созрел, рассказала Москве 24 клинический психолог Татьяна Маремпольская.

"То есть в раннем возрасте школьник может физически не справляться с определенной нагрузкой. Еще одна причина – это конфликты: они могут возникать со сверстниками, с учителями, и ребенку не будет хотеться идти в школу. Кроме того, это напряженная обстановка дома, например семейные ссоры, неурядицы. Это отдельный процесс снижения мотивации", – пояснила она.

При этом в целом распространенной ошибкой многих родителей становится то, что они начинают играть в выполнении домашнего задания слишком большую роль.

"У ряда взрослых формируется мнение, что это не ребенок учится, а они сами, но так делать не стоит. Нужно изначально объяснять ребенку, что это его жизнь, его образование, а родители уже отучились", – заявила она в беседе с Москвой 24.





Татьяна Маремпольская клинический психолог Заставить ребенка учиться нельзя – это лишь спровоцирует появление озлобленности. А угрозы формируют у ребенка тайную ненависть к учебе.

По ее словам, для учащихся начальной школы ключевая роль – в игровой форме.

"Родителям не нужно быть аниматорами, но актерские способности потребуются. Нельзя с позиции взрослого что-то требовать: нужно завлекать и формировать игровую мотивацию", – объяснила психолог.

Она также рекомендовала обязательно поощрять ребенка после выполнения уроков, например совместной прогулкой или походом на кружок, который ему интересен, – так домашнее задание станет у школьника своего рода инструментом к развитию.

Кроме того, эксперт посоветовала установить четкое время для уроков с обязательными перерывами и создать условия, при которых ребенок садится за задания, отложив все гаджеты.

"Нужно дать понять, что чем быстрее и качественнее будет выполнена работа, тем быстрее школьник освободится для своих увлечений", – посоветовала Маремпольская.

При этом с подростками она рекомендовала при любых обстоятельствах выстраивать дружеский контакт и мотивировать на какие-то большие достижения через перспективы их целей, причем с ориентиром на успешных людей.