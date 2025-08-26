Психолог Игонина дала пять советов по подготовке школьника к 1 сентября

До 1 сентября осталось меньше недели. Вместе с экспертом расскажем, как помочь ребенку гармонично войти в учебный ритм и на что обратить внимание в последние дни подготовки к торжественным линейкам.

Обычно хлопоты перед 1 сентября сводятся к сборам: нужно купить форму, обувь, канцелярские принадлежности, рюкзак и так далее. Однако это лишь один из ключевых пунктов, на которые стоит обратить внимание, отметила в разговоре с Москвой 24 психолог Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина.

Пункт 1. Предметный

Помимо всего необходимого для школы, важно обустроить и проверить рабочее место дома.

"Главные принципы: много света, просторный стол, удобный стул и минимум отвлекающих вещей. Это место должно быть предназначено только для учебы – никаких игр или приемов пищи, даже если речь о первокласснике", – отметила психолог.

Также обязательно нужно уточнить у учителя, что разрешено и запрещено на уроках (гаджеты, украшения, игрушки), а также поговорить о правилах поведения. Это поможет правильно настроить ребенка и облегчит его адаптацию. Кроме того, важно заранее продумать утро 1 сентября: рассчитать время на сборы, завтрак и дорогу, чтобы день начался празднично и без суеты.

Пункт 2. Мотивационный

По мнению Игониной, главная задача родителей и близких – помочь ребенку (да и себе) выработать здоровое отношение к школе. Сильная внутренняя мотивация важна не только первоклассникам. Ребенок любого возраста должен понимать, зачем он учится и какую пользу приносят школьные занятия. Проще всего представить школу как репетицию взрослой жизни: помимо радостей, в ней бывают неудачи, сложности и просто "плохие" дни.





Екатерина Игонина психолог Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Конечно, важно учиться на ошибках, но еще важнее – сохранять позитивный настрой и умение справляться с трудностями. Здесь огромную роль играет пример самих родителей.

Даже самые младшие школьники должны знать: взрослые помогают выполнять задания, а не делают их вместо ребенка. Иначе может сформироваться убеждение, что учеба нужна только родителям. Настоящая помощь семьи – в создании условий для занятий и поддержании правильного режима, что детям самостоятельно организовать сложно, отметила эксперт.

"Помните, задача школы и родителей – научить детей жить: трудиться, дружить, достигать успеха, исправлять ошибки. А не бояться или представлять будни как тягостное существование. Важно, чтобы ребенок не считал дни до каникул, а находил радость в каждом дне независимо от школьных событий", – подчеркнула Игонина.

Пункт 3. Социальный

Взрослым важно убедиться, что их ребенок знает, как обратиться к учителю, помнит свой адрес и номер телефона хотя бы одного из родителей наизусть. Также нужно проверить, помнит ли он правила поведения на улице, если возвращается один, и что делать, если его вовремя не забрали или не удается связаться с родными. Кроме того, необходимо обсудить возможные непредвиденные ситуации: потерю ключей или телефона, проблемы с транспортом, общение с незнакомцами. Чем больше таких сценариев взрослый "проиграет" с ребенком, тем лучше школьник будет к ним готов.

Пункт 4. Медицинский

Игонина подчеркнула, что важно с первого класса приучать ребенка к принципам здорового образа жизни, следить за режимом сна. Кроме того, нужно положить в рюкзак школьника антисептик, влажные салфетки, бумажные платочки и пару масок на всякий случай, а также объяснить, зачем нужно соблюдать гигиену.

"Также необходимо разобрать с ребенком, что делать при головной или зубной боли, тошноте, слабости. Дети должны знать, к кому обратиться за помощью, если сразу не удается связаться с родителями", – посоветовала эксперт.

Пункт 5. Психологический

Благоприятный эмоциональный настрой важен всегда, а не только в период адаптации, уверена Игонина. Поэтому детей надо поддерживать в течение всего года: младшим подчеркивать важность старания, говорить о своей гордости за их успехи, искренне радоваться их открытиям.



Екатерина Игонина психолог Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Обращайте внимание ребенка на преимущества, которые дает учеба, и на его личные качества, помогающие решать сложные задачи. Подросткам можно мягко подсказывать, каким предметам стоит уделить больше внимания для будущего образования. Самое главное – создайте в семье безопасную, комфортную среду, полную поддержки, доверия и безусловного принятия.

Важно, чтобы жизнь дома не сводилась к пристальному наблюдению за успеваемостью, подчеркнула эксперт. Нужно помнить: самое ценное – это отношения родителей с ребенком, а школа – лишь часть его пути, заключила Игонина.

Бесплатная психологическая поддержка доступна по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) или 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.

