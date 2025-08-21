Эксперт Щетинин: детям нужно купить гаджет с тревожной кнопкой перед 1 сентября

Фото: Москва 24/Олег Сосницкий

Купить ребенку гаджет с тревожной кнопкой и рассказать правила поведения при чрезвычайных ситуациях необходимо родителям перед началом нового учебного года. Об этом Москве 24 рассказал заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

По его словам, в первую очередь родителям надо позаботиться о безопасности детей по дороге в школу. В идеале взрослые должны провожать учеников младших классов. Если такой возможности нет, важно регулярно напоминать детям, что по пути нельзя завязывать разговор с незнакомцами, поддаваться на их уговоры пойти куда-либо, помочь или садиться в машину, отметил эксперт.





Сергей Щетинин заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Важно объяснить детям, что, если незнакомый взрослый пристает, следует убегать, кричать и звонить родителям. Лучше, если у ребенка при себе будет гаджет с тревожной кнопки, который при нажатии подает сигнал SOS заранее выбранным контактам.

На самой территории школы ребенок должен понимать: в любой чрезвычайной ситуации самое худшее – это паника. Что бы ни произошло, надо слушать учителя и четко выполнять его указания, отметил Щетинин.

"Еще один момент – объяснить детям, что нельзя поддаваться на уговоры других школьников попробовать что-то подозрительное, что может быть смертельно опасно. Советую найти видеоролики, демонстрирующие, к каким последствиям это может привести", – добавил эксперт.





Сергей Щетинин заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области В целом же безопасность ребенка – регулярная работа. С детьми надо общаться, интересоваться, как прошел их день, что происходило, анализировать разговор. Необходимо держать контакт с классным руководителем, советоваться с ним и уточнять, как ребенок ведет себя в школе.

