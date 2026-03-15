Новости

Новости

15 марта, 12:19

Общество

Морозы вернулись в Московский регион

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Морозы вернулись в Московский регион. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, в ночь на 15 марта на юге Подмосковья (в Серебряных Прудах) столбик термометра опустился до минус 8 градусов. При этом теплее всего было в центре и на севере Московской области. В частности, в Дмитрове к утру 15 марта показатели были в положительной зоне температурной шкалы.

В свою очередь, метеоролог заявил, что на базовой станции ВДНХ температурный минимум составил плюс 1,7 градуса, а в центре города, на Балчуге, – плюс 3,2 градуса. Леус предупредил, что в предстоящие дни заморозки вернутся в Москву. В частности, в городе похолодает до минус 5 градусов. Однако днем столбик термометра поднимется до плюс 10 градусов.

При этом, как рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, 15 марта в столице прогнозируется рекордно теплая погода. По его словам, столбик термометра поднимется до плюс 13 градусов. При этом осадков не ожидается.

"Таким образом, будет побит температурный рекорд для 15 марта, который держался с 2015 года, когда было плюс 9,8", – добавил Тишковец.

Он также сообщил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 миллиметров ртутного столба. Метеоролог добавил, что до середины следующей недели характер метеоусловий в столичном регионе не изменится. По его словам, прогнозируется переменная облачность, без осадков.

Однако синоптик предупредил, что в сумерках будет подмораживать до минус 4 градусов, а на пике максимального дневного прогрева столбики термометров будут колебаться в диапазоне от плюс 8 до плюс 11 градусов.

"В конце рабочей недели погода начнет портиться", – заключил Тишковец.

На этом фоне на территории Москвы и Подмосковья действует желтый уровень погодной опасности. Это связано с возможным образованием гололедицы на дорога. Предупреждение будет актуально до 09:00 по местному времени вторника, 17 марта.

