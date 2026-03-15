Собянин сообщил об устранении более чем за сутки уже 95 летевших к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сбит еще один дрон, который летел утром, 15 марта, в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр уточнил, что на месте падения фрагментов БПЛА задействованы специалисты экстренных служб.

Беспилотники атаковали столицу днем 14 марта. К пресечению всех попыток нападения привлекались силы противовоздушной обороны. На данный момент уничтожен уже 95-й дрон.

В целях обеспечения безопасности полетов введены ограничения на прием и выпуск судов в аэропортах Домодедово, Внуково, Жуковский и Шереметьево.

При этом в Шереметьево предупредили о возможном длительном ожидании при обслуживании рейсов. Также не исключены корректировки в расписании полетов. Представители авиагавани посоветовали пассажирам узнавать данные о статусе рейсов через коммуникационные каналы авиакомпаний.

