Дело о наследстве актера Романа Попова открыли в Подмосковье

В Подмосковье открыли наследственное дело после смерти актера театра, кино и телевидения Романа Попова, сказано в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

При этом отмечается, что дело ведет нотариус в Красногорске.

По данным СМИ, актер оставил в качестве наследства две квартиры в Москве, одну – в Сочи, а также загородный дом в Подмосковье. По мнению адвоката Александра Бенхина, недвижимость унаследуют супруга и дети артиста.

Попов скончался 28 октября 2025 года на 41-м году жизни из-за осложнений, которые возникли после проведенной химиотерапии. Онкологию артисту диагностировали в 2018 году и тогда же провели операцию по удалению злокачественной опухоли. В 2025-м году произошел рецидив, актер полностью ослеп на правый глаз и частично потерял зрение на левом глазу.

Он запомнился зрителям по роли следователя Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки", после которого актер продолжил развивать своего героя в спин-офф под названием "Детективное агентство Мухича". Кроме того, Попов снимался в фильмах "Каникулы президента", "Девушки бывают разные", "Любовь в нерабочие недели", "Убить босса" и других.

Церемония прощания состоялась 1 ноября в Центральной клинической больнице (ЦКБ) № 1 в Москве. На мероприятии присутствовали родственники Попова, друзья и коллеги, в том числе комик Гарик Харламов, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев и актер Сергей Бурунов.

