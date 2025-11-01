Мать актера Романа Попова призналась, что гордится сыном

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Мать актера Романа Попова во время церемонии прощания рассказала о гордости за своего сына, указав, что в последние дни жизни ему было очень тяжело. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на ее слова.

"Его душа сама приняла решение уйти, и я принимаю этот выбор", – отметила женщина.

В свою очередь, друг и коллега актера Оганес Григорян подчеркнул, что после отпевания пройдет кремация, а прах по просьбе Попова развеют над Черным морем.

"В нашу последнюю встречу – он не прощался, он шутил и строил планы на будущее. До переезда в Москву Роман с семьей жил в Сочи, там сейчас живет его мама", – поделился Григорян.

Также актер Илья Володин рассказал, что летом Попов начал сниматься в учебном фильме, который делают студенты театрального вуза. Он играл тяжело больного астмой парня.

"Не успел досняться, заболел. Нашли меня – я очень похож. Рома мне шапку свою подарил. Я в ней пришел на прощание. В шапке прекрасного артиста", – указал он.

Актер назвал Попова добрым человеком, у которого не было звездной болезни.

Попов умер на 41-м году жизни 28 октября из-за осложнений после проведенной химиотерапии. Онкологию артисту диагностировали в 2018 году и тогда же провели операцию по удалению злокачественной опухоли.

Однако в 2025-м произошел рецидив, из-за чего актер полностью ослеп на правый глаз и частично потерял зрение на левом глазу.

Церемония прощания с актером состоялась 1 октября в Центральной клинической больнице (ЦКБ) № 1 в Москве. На мероприятии присутствовали родственники Попова, друзья и коллеги, в том числе комик Гарик Харламов, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев и актер Сергей Бурунов.

