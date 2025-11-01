Комик Оганес Григорян рассказал о последней встрече с Романом Поповым

Фото: телеграм-канал SHOT

Последняя встреча актера Романа Попова и комика Оганеса Григоряна произошла около 1,5 месяца назад. Об этом шоумен рассказал в беседе с Life.ru.

Тогда комик приезжал проведать артиста. По словам Григоряна, Попов много шутил.

"Не было ощущения, что человек каким-то образом прощается. Он строит какие-то планы и думал, что мы будем делать дальше", – вспомнил шоумен, уточнив, что Попов боролся с болезнью до конца.

Григорян также рассказал, что о смерти актера узнал, будучи за границей. Новость сообщил их общий знакомый, который также поделился тем, что Попов часто вспоминал их совместные с комиком приключения.

Вместе с тем в беседе с журналистами шоумен затронул тему похорон. По его словам, артиста кремируют, а прах по его же просьбе развеют над Черным морем.

40-летний Попов скончался 28 октября из-за осложнений после проведенной химиотерапии. Онкологию ему диагностировали в 2018 году. Тогда же актеру провели операцию по удалению злокачественной опухоли.

Однако в 2025-м произошел рецидив, из-за чего артист полностью ослеп на правый глаз и частично потерял зрение на левом глазу.

Попов и Григорян в 2010 году создали творческий проект "Дуэт 20:14". В его составе они принимали участие в шоу "Камеди Баттл", а в 2012 году присоединились к коллективу "Камеди Клаб".

Помимо этого, Попов стал известен благодаря своей роли следователя Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки", после которого он продолжил развивать героя в спин-оффе сериала "Детективное агентство Мухича".

