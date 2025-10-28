Актер Роман Попов умер в возрасте 40 лет

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Актер Роман Попов скончался в возрасте 40 лет. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Информацию ТАСС подтвердил концертный директор Илья Новиков. Он добавил, что о дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Ранее Попов рассказал о рецидиве рака головного мозга, который случился с ним спустя 7 лет с начала лечения заболевания. Впервые с диагнозом он столкнулся в 2018 году, а вылечил – в 2019-м. При этом рак привел к полной слепоте правого глаза актера и частичной потере зрения в левом глазу.

Попов родился 9 февраля 1985 года в украинском Конотопе, спустя время его семья переехала в Йошкар-Олу. Он поступил в педагогический университет на отделение психологии и уже там начал играть в студенческой команде КВН.

Затем в Сочи Попов познакомился с шоуменом Оганесом Григоряном, с которым он создал комедийный дуэт. В 2013 году они стали резидентами "Камеди Клаб".

Зрителям актер запомнился по роли следователя Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки", после которого актер продолжил развивать своего героя в спин-офф сериала "Детективное агентство Мухича".

Также Попов снимался в фильмах "Каникулы президента", "Девушки бывают разные", "Любовь в нерабочие недели", "Убить босса" и других.