Умер актер из "Утомленных солнцем" Андре Умански

Фото: кадр из cериала Maigret; режиссер – Жан-Марк Хенчоз; производство – Antenne-2, Ceská Televize, Dune

На 93-м году жизни скончался французский актер театра и кино Андре Умански, сообщает Life.ru со ссылкой на международные профильные базы, в которых информация появилась спустя месяц после случившегося.

Отмеачется, что творческое наследие Умански включает участие в более чем 80 кинокартинах и 130 проектах. Международную известность актер получил благодаря ролям в таких лентах, как "Аустерлиц", "Нормандия-Неман" и фильму Никиты Михалкова "Утомленные солнцем".

Также зрители могли запомнить его по сериалам "Комиссар Наварро" и "Горец". Параллельно с актерской деятельностью Умански занимался режиссурой театральных постановок и работой над озвучкой.

При этом в фильмографии встречаются и другие варианты написания его имени – Андре Думански или Андрей Уманский.