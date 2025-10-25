Умер заслуженный артист России Алексей Золотницкий

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Екатерина Цветкова

Скончался заслуженный артист России, актер театра Олега Табакова Алексей Золотницкий, сообщили в пресс-службе театра.

Его сын Александр Золотницкий рассказал ТАСС, что причиной смерти стала длительная болезнь. По его словам, актер болел последние 10 лет. 25 октября его состояние ухудшилось, прибывшая скорая не смогла его спасти. Артисту было 79 лет.

Золотницкий родился 16 июля 1946 года в интеллигентной московской семье и с детства проявлял талант как актер и дубляжист. Во время учебы в школе занимался в театральной студии при театре имени Станиславского. Позже окончил театральное училище имени Щепкина, курс Николая Анненкова.

В 1970 году его пригласили в штат киностудии имени Горького, где актер начал сниматься и заниматься дубляжом, став одним из самых известных артистов российского кинодубляжа. В отечественном прокате его голосом говорили такие актеры, как Робер Де Ниро, Ален Делон, Энтони Хопкинс и многие другие. Он также снялся в роли дворецкого Роджерса в экранизации "Десяти негритят".

В труппу Театра Олега Табакова актер вошел в 1989 году, его дебютом стала роль в спектакле "Затоваренная бочкотара". За 25 лет он сыграл в таких постановках, как "Матросская тишина", "На дне", "Похождение", "Обыкновенная история" и многих других. В 1999 году Золотницкому присвоили звание заслуженного артиста России.

