Фото: legion-media.com/Capital Pictures

Британский музыкант и продюсер, участник поп-дуэта Soft Cell Дэвид Болл, которого СМИ назвали пионером электронной музыки, умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщил другой участник коллектива Марк Алмонд в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ).

Он рассказал, что Болл "мирно скончался во сне" 22 октября. Долгое время музыкант боролся с болезнью, однако его состояние в последние годы ухудшилось.

При этом Алмонд не уточнил, какое именно заболевание было у его коллеги. По его словам, последнее выступление артиста прошло несколько недель назад на фестивале Rewind.

Болл родился 3 мая 1959 года в английском Честере. В 1977-м он поступил в Политехнический университет Лидса (ныне – городской университет Лидса) по направлению изобразительного искусства. Там он познакомился с Алмондом, а позже они начали делать совместные проекты.

В 1978 году Болл и Алмонд создали дуэт Soft Cell. Их первая пластинка вышла в 1980-м. Популярность коллектив получил в 1981 году после выхода сингла Tainted Love.