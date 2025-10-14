Четырехкратный лауреат Grammy Ди Энджело скончался в возрасте 51 года

Фото: legion-media.com/MediaPunch/BACKGRID

Американский исполнитель в музыкальных жанрах R'n'B и неосоул Майкл Юджин Арчер, известный как Ди Энджело, скончался в возрасте 51 года, сообщает The Variety со ссылкой на семью артиста.

Согласно заявлению родственников, музыкант ушел из жизни после "продолжительной и отважной" борьбы с раком.

Ди Энджело родился 11 февраля 1974 года в Саут-Ричмонде, штат Вирджиния. Он с детства увлекался музыкой: в три года играл на фортепиано и выступал в церкви вместе с отцом, а в подростковом возрасте был участником местных групп.

Всего за свою музыкальную карьеру он выпустил три альбома: дебютный Brown Sugar в 1995 году, Voodoo в 2000 году и свой последний альбом Black Messiah в 2014-м. Он также получил четыре премии "Грэмми".

Дебютный альбом, известный такими хитами, как Lady и Cruisin’, больше года держался в чарте Billboard 200.

После выхода Voodoo певец пропал из информационного поля, разорвал отношения с двумя менеджерами и одним звукозаписывающим лейблом. В эти годы он работал над альбомом и иногда появлялся как приглашенный исполнитель в песнях J Dilla, Snoop Dogg, Common и Q-Tip.

В начале 2010-х музыкант начал возвращаться на сцену и гастролировал по Европе, однако позже снова стал редко появляться на публике и давать концерты.

