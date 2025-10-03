Скончалась народная артистка России Нина Гуляева

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Скончалась народная артистка России, старейшая актриса МХТ имени А. П. Чехова Нина Гуляева, сообщает пресс-служба театра.

Она ушла из жизни 3 октября в возрасте 94 лет.

Гуляева родилась 18 апреля 1931 года в Москве. Ее отец работал агентом по снабжению в Государственном универсальном магазине, а мать вела домашнее хозяйство. Во время Великой Отечественной войны отец пропал без вести на фронте, Гуляева вместе с матерью проживала в эвакуации в рабочем поселке Сапожок Рязанской области.

В 1954 году она окончила Школу-студию имени Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ) СССР имени М. Горького (сейчас – Школа-студия, институт, имени Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном театре имени А. П. Чехова). В том же году Гуляева стала актрисой МХАТ СССР имени М. Горького, исполняла роли в постановках "Кремлевские куранты", "Зимняя сказка", "Чайка" и многих других.

После разделения труппы театра в 1987 году осталась в коллективе под руководством народного артиста СССР Олега Ефремова (сейчас – МХТ имени А. П. Чехова). Играла в спектаклях "Женитьба", "Горе от ума", "Последняя жертва".

Кроме того, она снималась в кино, например в фильме "В степной тиши" режиссера Сергея Казакова или "Только три ночи" Гавриила Егиазарова. Озвучивала мультипликационные фильмы, такие как "Чиполлино", "Русалочка", "Краса ненаглядная", а также актрису Анастасию Вертинскую в фильмах "Алые паруса" и "Человек-амфибия".

Заслуженная артистка РСФСР, награждена орденами Почета "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, отмечена благодарностью президента РФ. Она также удостоена Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского. В 2020 году стала лауреатом премии "Золотая Маска" в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".

