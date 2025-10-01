Актера Нилова из фильма "Три плюс два" похоронили в Приозерске

Фото: телеграм-канал "Союз кинематографистов РФ"

В городе Приозерске Ленинградской области проводили в последний путь советского и российского актера Геннадия Нилова, передает ТАСС.

Нилов, сыгравший несколько десятков ролей в кино (в том числе персонажа Сундукова в лирической комедии "Три плюс два" режиссера Генриха Оганисяна), умер 29 сентября в возрасте 88 лет. 1 октября артисту могло исполниться 89.

Гражданская панихида прошла в центральном зале Городской ритуальной службы Санкт-Петербурга, а похоронили Нилова на Приозерском кладбище.

Проститься с ним пришли члены семьи, коллеги и друзья. Среди них – сын актер Алексей Нилов, а также депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга актриса Анастасия Мельникова.

Новость о кончине Нилова сообщила телеведущая Ника Стрижак в своем телеграм-канале на следующий день после случившегося. Она публично выразила соболезнования семье артиста.

Актер более 30 лет прослужил на "Ленфильме". В штат киностудии его приняли после окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.

