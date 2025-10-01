Глава совета депутатов Новой Каховки Леонтьев умер в больнице после атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Глава совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев скончался в больнице от полученных ранений после атаки украинского беспилотника, сообщил в телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Врачи боролись до последнего, но спасти его не удалось", – уточнил он.

Сальдо назвал Леонтьева настоящим патриотом, верным товарищем и соратником, а также сказал, что земляки будут помнить его как честного, принципиального и открытого людям человека.

От имени всего региона Сальдо выразил соболезнования родным и близким погибшего. По его словам, память о Леонтьеве навсегда останется в истории Херсонской области.

Председатель Совета депутатов Новой Каховки пострадал 1 октября. Украинские военные использовали для атаки дрон "Баба-яга". Леонтьева госпитализировали, тогда его состояние оценивалось медиками как тяжелое.