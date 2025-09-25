Девять человек пострадали после атаки ВСУ в Брянской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинские военные нанесли удар из РСЗО "Град" по поселку Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области. В результате обстрела пострадали девять человек человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказывается медицинская помощь. Раненым также предоставят необходимую поддержку и материальную помощь.

В результате удара наблюдаются возгорания и повреждения жилых домов и административных зданий. Более подробная информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее украинский беспилотник попытался атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове. При падении БПЛА зацепил одно из строений на территории строящейся станции. Здание было посечено осколками, но угрозы возгорания нет.

Еще один прилет БПЛА был зафиксирован на одном из предприятий в Белореченском районе Краснодарского края. Около 140 сотрудников предприятия эвакуировали в защитное сооружение, пострадавших среди них не было.