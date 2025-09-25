Форма поиска по сайту

25 сентября, 16:25

Происшествия

Украинский беспилотник попытался атаковать АЭС-2 в Курской области

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Украинский беспилотник попытался атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове, рассказал губернатор региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

При падении БПЛА зацепил одно из строений на территории строящейся станции. Хинштейн отметил, что здание посечено осколками, но угрозы возгорания нет.

В результате инцидента пострадавших нет. АЭС-2 работает в штатном режиме.

Ранее в Краснодарском крае около 140 человек были эвакуированы с предприятия после падения обломков БПЛА. Пострадавших среди них нет. На предприятии произошел пожар площадью 50 квадратных метров, его оперативно ликвидировали.

происшествиярегионы

