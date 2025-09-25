25 сентября, 09:21Происшествия
Около 140 человек эвакуированы с предприятия на Кубани из-за БПЛА
Около 140 человек эвакуированы с предприятия в Белореченском районе Краснодарского края после падения обломков БПЛА, сообщили в оперативном штабе региона.
Сотрудники были эвакуированы в защитное сооружение, пострадавших среди них нет.
Кроме того, в результате падения обломков на предприятии произошел пожар, его площадь составила 50 квадратных метров. Отмечается, что возгорание было оперативно ликвидировано.
Накануне, 24 сентября, украинские дроны атаковали центр Новороссийска. Повреждения получили 7 жилых домов, гостиница и 20 автомобилей, из них 3 сгорели. Пострадали 12 человек, 2 погибли.
Российские средства ПВО в ночь на 25 сентября уничтожили 55 украинских БПЛА над регионами страны. По данным Минобороны, беспилотники были сбиты над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
