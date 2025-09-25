Около 140 человек эвакуированы с предприятия на Кубани из-за БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 140 человек эвакуированы с предприятия в Белореченском районе Краснодарского края после падения обломков БПЛА, сообщили в оперативном штабе региона.

Сотрудники были эвакуированы в защитное сооружение, пострадавших среди них нет.

Кроме того, в результате падения обломков на предприятии произошел пожар, его площадь составила 50 квадратных метров. Отмечается, что возгорание было оперативно ликвидировано.

Накануне, 24 сентября, украинские дроны атаковали центр Новороссийска. Повреждения получили 7 жилых домов, гостиница и 20 автомобилей, из них 3 сгорели. Пострадали 12 человек, 2 погибли.

Российские средства ПВО в ночь на 25 сентября уничтожили 55 украинских БПЛА над регионами страны. По данным Минобороны, беспилотники были сбиты над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

