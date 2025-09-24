Мирный житель пострадал в Белгороде во время атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Житель Белгорода получил травмы в результате удара украинского беспилотника. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор уточнил, что дрон атаковал один из многоквартирных жилых домов. Пострадавшего с ранениями спины и руки доставили в городскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

В самом доме поврежден фасад. От удара еще одного БПЛА было посечено административное здание.

Кроме того, Гладков сообщил об увеличении числа пострадавших в результате ракетного удара по Белгороду вечером 23 сентября до 6 человек. Еще одного пострадавшего также доставили в больницу.

ВСУ обстреляли с помощью ракет территорию одного из коммерческих объектов Белгорода. Изначально сообщалось о пяти пострадавших. На территории предприятия также загорелось одно из зданий, однако пожарные оперативно ликвидировали очаг возгорания.

Минувшей ночью атаке БПЛА также подверглась Ростовская область: дроны были сбиты в Таганроге, а также еще в шести районах области. В станице Базковской после удара БПЛА загорелся частный дом, в результате пострадали два человека.