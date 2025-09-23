Пять человек пострадали при ракетном обстреле ВСУ по Белгороду

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны украинских войск. В результате пострадали пять мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В частности, обстрелу подверглась территория одного из коммерческих объектов. Четверо мужчин и одна женщина с различными травмами были доставлены в больницу, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Кроме того, на территории предприятия загорелось одно из зданий, сотрудники МЧС уже ликвидировали очаг возгорания. У рядом стоящего соцобъекта было повреждено остекление. На месте работают все оперативные службы.

Ранее три человека пострадали от удара украинского дрона в Валуйском округе Белгородской области. Инцидент произошел в селе Казинка: FPV-дрон сдетонировал рядом с тремя местными жителями.

Еще одна воздушная атака ВСУ была зафиксирована до этого в Белгороде. Украинский дрон сдетонировал возле здания администрации города. Ранения получили два человека.