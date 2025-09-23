Собянин: силами ПВО за время продолжительной атаки уничтожено 30 БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силами противовоздушной обороны (ПВО) за время продолжительной атаки на Москву уничтожено 30 вражеских беспилотников, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Утром 23 сентября средства ПВО сбили еще четыре вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил мэр столицы.

Дроны противника атаковали город с вечера 22 сентября.

В связи с этим аэропорт Шереметьево вводил временные ограничения на полеты.