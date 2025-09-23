23 сентября, 07:20Мэр Москвы
Собянин: силами ПВО за время продолжительной атаки уничтожено 30 БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силами противовоздушной обороны (ПВО) за время продолжительной атаки на Москву уничтожено 30 вражеских беспилотников, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Утром 23 сентября средства ПВО сбили еще четыре вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил мэр столицы.
Дроны противника атаковали город с вечера 22 сентября.
В связи с этим аэропорт Шереметьево вводил временные ограничения на полеты.