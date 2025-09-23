Форма поиска по сайту

23 сентября, 07:18

Происшествия

Четыре машины повреждены в подмосковном Реутове на фоне атак БПЛА

Фото: телеграм-канал Baza

В подмосковном Реутове в результате ночных атак вражеских БПЛА оказались повреждены четыре автомобиля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава городского округа Филипп Науменко.

Пострадавших среди местных жителей нет, каких-либо разрушений на земле не выявлено. Угрозы для граждан нет, подчеркнул Науменко.

За вечер 22 сентября и ночь 23 сентября средства ПВО уничтожили в общей сложности 26 беспилотников в столичном регионе. На всех местах падения обломков БПЛА работали специалисты экстренных служб.

В связи с угрозой атак дронов аэропорт Шереметьево вводил временные ограничения на прием и выпуск рейсов. Позже воздушная гавань отменила ограничения и приступила к восстановлению графика полетов.

Силами ПВО отражена попытка атаки еще двух беспилотных средств – Собянин

