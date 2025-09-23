Ограничения на полеты сняты в Шереметьево

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Столичный аэропорт Шереметьево отменил ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Для скорейшего возврата гавани к работе по плановому расписанию очередность взлетов и посадок будет определяться госкорпорацией по ОрВД во взаимодействии со специалистами оператора воздушной гавани.

Ограничения на полеты объявили в аэропорту Шереметьево вечером 22 сентября в связи с угрозой атаки БПЛА. Спустя некоторое время авиагавань частично сняла ограничения, возобновив прием рейсов.

По последним данным, в ночь на 23 сентября силы ПВО уничтожили 5 вражеских дронов на подлете к Москве, а вечером 22 сентября было ликвидировано в общей сумме 15 БПЛА в столичном регионе.