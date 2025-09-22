22 сентября, 19:47Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Ярославля
Фото: 123RF/Chalabala
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) введены в аэропорту Ярославля. Об этом в своем телеграм-канале рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – объяснил он.
Ранее, 22 сентября, аналогичные меры уже вводились в воздушной гавани Ярославля. Ограничения на взлет и посадку ВС также коснулись аэропортов Волгограда и Иваново. Позднее их сняли.
Кроме того, 22-го числа был временно закрыт аэропорт Калуги.