Временные ограничения введены в аэропорту Ярославля

Фото: 123RF/Chalabala

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) введены в аэропорту Ярославля. Об этом в своем телеграм-канале рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – объяснил он.

Ранее, 22 сентября, аналогичные меры уже вводились в воздушной гавани Ярославля. Ограничения на взлет и посадку ВС также коснулись аэропортов Волгограда и Иваново. Позднее их сняли.

Кроме того, 22-го числа был временно закрыт аэропорт Калуги.