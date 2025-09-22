Ограничения на полеты введены в аэропорту Иваново

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорт Иваново ввел временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В данный момент воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Аналогичные ограничения на полеты продолжают действовать в аэропортах Волгограда и Ярославля. Вечером 21 сентября меры безопасности также объявили в аэропорту Сочи, однако ночью их отменили.

Ранее сообщалось, что россиянам будут компенсировать отмененные полеты. Делать это планируется за счет уменьшения отчислений туроператоров в фонд персональной ответственности на 0,25%. Соответствующее решение утвердило правительство.