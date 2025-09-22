Аэропорт Сочи отменил ограничения на полеты

Фото: depositphotos/Chalabala

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в аэропорту Сочи. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

В период действия ограничений 18 рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. По готовности экипажей борты в скором времени начнут вылетать в Сочи.

Аэропорт в данный момент формирует расписание для прибытия и обслуживания всех рейсов. Готовится расписание работы с учетом вынужденных изменений.

Временные ограничения были введены в аэропорту Сочи вечером 21 сентября. В Росавиации подчеркнули, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные ограничения также продолжают действовать в аэропорту Волгограда.