Фото: 123RF/serjio74

Временные ограничения введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они введены на прием и выпуск воздушных судов. Кореняко подчеркнул, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

В четверг, 18 сентября, аналогичные ограничения вводили в аэропорту Оренбурга, а также в воздушных гаванях Самары и Саратова. Через несколько часов их отменили.

В период действия запрета на полеты в Оренбурге на запасном аэродроме приземлилось одно воздушное судно. Кореняко отметил, что экипажи самолетов, службы аэропортов и авиадиспетчеры приняли все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность перелетов.

