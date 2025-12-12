Медведев заявил, что МРОТ в 2026 году превысит прожиточный минимум практически на треть

Фото: kremlin.ru

В 2026 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России превысит 27 тысяч рублей, и, таким образом, превысит действующий прожиточный минимум примерно на треть, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании генсовета партии.

"Очевидно, что на этом нельзя останавливаться, мы продолжим заниматься этой темой и в рамках уже принятых решений, и в рамках анализа того, что будет происходить", – сказал он.

Медведев подчеркнул, что задача – довести МРОТ до величины, заметно превышающей прожиточный минимум, была поставлена Владимиром Путиным.

Ранее глава государства подписал закон об индексации МРОТ на 20,7%. С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда составит 27 093 рубля в месяц. Согласно документу, закон поспособствует повышению зарплаты около 4,6 миллиона работников.