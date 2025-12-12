Форма поиска по сайту

12 декабря, 15:53

Общество

Ветер с порывами до 17 м/с ожидается в Москве 13 декабря

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

В Москве в субботу, 13 декабря, ожидается усиление северного и северо-западного ветра с порывами до 15–17 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС.

По прогнозам синоптиков, ветер и гололедица придут в Москву в период с 00:00 до 21:00.

Ведомство напомнило водителям о необходимости снижать скорость движения и держать увеличенную дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также стоит избегать внезапных маневров и не парковать автомобиль вблизи деревьев.

Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

"Не оставляйте детей без присмотра. Будьте внимательны и осторожны!" – говорится в сообщении.

При необходимости можно обращаться по телефонам 101 или 112, а также единому телефону доверия 8 (495) 637-31-01.

Из-за непогоды в Москве и области объявлен желтый уровень опасности. До 21:00 пятницы, 12 декабря, прогнозируется налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах – сильная гололедица. До 21:00 13 декабря предупреждение будет действовать из-за возможной метели.

Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил, что 12 декабря в Москве на мокрую после дождя поверхность может выпасть слой снега высотой 3–4 сантиметра. Однако это не станет полноценным снежным покровом, который ждут москвичи.

По словам Вильфанда, на данный момент трудно говорить о его устойчивости, поскольку прогнозы строятся с помощью физико-математического моделирования.

Синоптик также предупредил о ночных температурах с двузначными отрицательными значениями. Если температура останется ниже 0, снег может сохраниться.

До 2 см снега может выпасть в Москве 12 декабря

обществопогодагород

