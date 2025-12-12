Форма поиска по сайту

12 декабря, 11:10

Город

Температуру в батареях столичных квартир повысили из-за похолодания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скорректировали работу системы отопления из-за прогнозируемого резкого похолодания. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По информации синоптиков, в ближайшие дни значения в Московском регионе могут понизиться до минус 9 градусов.

"В соответствии с этим прогнозом повысили температуру магистрального теплоносителя в тепловых сетях", – подчеркнул Бирюков.

Вице-мэр уточнил, что специалисты получают задания на изменение температуры в батареях заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. При этом быстрое повышение и понижение невозможно. Бирюков отметил, что технологические режимы системы отопления выбираются в соответствии со значениями наружного воздуха.

"Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения объема его циркуляции", – пояснил он.

Корректировку контролируют диспетчерские службы ПАО "МОЭК".

В столице работает горячая линия по вопросам отопления. По номеру +7 (800) 100⁠-23⁠-29 горожане могут узнать о начале отопительного сезона, подать заявку на устранение неполадок при отсутствии тепла или недостаточном прогреве батарей.

"Это Москва. Инфраструктура": откуда берется тепло

городпогодаЖКХ

