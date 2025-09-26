Фото: портал мэра и правительства Москвы

Горячая линия по вопросам отопления заработала в Москве, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент информационных технологий.

По номеру +7 (800) 100⁠-23⁠-29 горожане могут узнать о начале отопительного сезона, подать заявку на устранение неполадок при отсутствии тепла или недостаточном прогреве батарей.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что в столице уже стартовал отопительный сезон. Специалисты комплекса горхозяйства проводят мероприятия по переводу системы теплоснабжения на зимний режим работы.

Тепло уже подается в здания, в первую очередь в соцучреждения и многоквартирные дома. Административным объектам отопление подается по заявкам. Все работы проходят штатно, в соответствии с графиком. Они займут несколько дней.

Всего к осенне-зимнему сезону подготовили свыше 74 тысяч городских объектов, включая более 34 тысяч жилых домов. С мая по сентябрь прошли гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что позволило заранее выявить ненадежные участки и привести их в порядок. Таким образом, потребители будут обеспечены бесперебойным теплоснабжением, отметил вице-мэр.

Если через 5 дней после начала отопительного сезона батареи остаются холодными, москвичи могут обратиться на горячую линию для уточнения сроков подачи тепла. Если отопление не появилось из-за неполадок в квартире, специалисты помогут оформить заявку на их устранение в единый диспетчерский центр.

Каждый год осенью начинает работу отдельная горячая линия, которая круглосуточно работает в период перевода системы теплоснабжения на зимний режим. Благодаря ей жители могут быстрее получить необходимую информацию, указал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

По его словам, впервые горячую линию запустили в 2019 году. За это время на нее обратились 1,1 миллиона раз, из них 106 тысяч – в прошлом году.

Кроме того, с 2020-го на горячей линии некоторые обращения обрабатывает голосовой помощник. За 4 года он принял более 780 тысяч звонков. Этой осенью он также будет обрабатывать обращения граждан.

Общегородской контакт-центр работает с 2011 года и отвечает в среднем на 5 миллионов обращений горожан каждый месяц.

Отопительный сезон начался в столице 24 сентября. К осенне-зимнему сезону подготовили 13 ТЭЦ, 38 районных и 42 квартальных тепловых станций, а также 97 малых котельных. В настоящее время отопление подали уже более чем в 75% жилых домов и почти 85% соцобъектов.

При перебоях с отоплением москвичи также могут обратиться в диспетчерские службы районов или управляющие компании. Если проблема не была устранена или на заявку никто не ответил, граждане могут передать соответствующую информацию в столичный департамент ЖКХ.