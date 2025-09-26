Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первые заморозки ударили в Московском регионе, сообщила в телеграм-канале ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, утром 26 сентября температура воздуха в Клину и Волоколамске понизилась до минус 0,2 градуса, а в Новом Иерусалиме – до минус 0,1 градуса.

"От более низких значений температуры уберег ветер, который не давал холоду "застаиваться" и еще больше остывать", – отметила Позднякова.

При этом в Москве температура оставалась положительной, но минувшая ночь стала самой холодной. На ВДНХ было всего 2,9 градуса, заключила специалист.

В пятницу, 26 сентября, в столице прогнозируется переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха будет в пределах 13–15 градусов, по области – 10–15 градусов. Ночью в Москве похолодает до 5 градусов, а в Подмосковье – до 2 градусов.

Скорость северо-западного ветра составит от 5 до 10 метров в секунду, а атмосферное давление установится на отметке 758 миллиметров ртутного столба.